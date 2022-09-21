▲ 【美股焦點】英偉達NVIDIA發布新旗艦顯示卡RTX 4090、RTX 4080 10月起陸續上市

英偉達（NVIDIA，美：NVDA）周二（20日）宣布推出最新旗艦顯示卡RTX 4090、RTX 4080，英偉達NVIDIA行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）介紹指，系列顯示卡使用全新Ada Lovelace架構技術，將採用台積電（美：TSM）的4納米製程和美光科技（Micron，美：MU）的G6X記憶體，可以有多達760億個電晶體在晶片上，上一代則為280億個。

RTX 4090 型號售價為1,599美元，並於10月12日開始銷售，而RTX 4080 16GB與12GB型號分別為899美元和1,199美元，預計11月開始銷售。

Ada Lovelace 芯片不受禁售影響 可銷往中國

英偉達NVIDIA稱，通過利用新技術DLSS 3及Ada Lovelace，可以將性能提升高達 4 倍。所謂的DLSS 3是利用AI技術改進遊戲圖形處理速度，通過AI 預測某些畫面像素，而無需進行重新計算，甚至產生高解析度的畫面。

Nvidia 全球 GeForce 營銷副總裁 Matt Wuebbling 表示，Ada Lovelace 芯片將在全球範圍內銷售，不受美國最近實施的禁止向中國銷售 Nvidia 頂級數據中心AI 芯片的影響。

芯片不再限制挖礦

Wuebbling 還表示，這些芯片不會包含所謂的算力（hashrate）限制器，這是 Nvidia 在其上一代芯片中採用的一項技術，以限制其在挖掘加密貨幣以太坊中的使用。

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編輯：李哲毅