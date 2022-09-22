【ET開市直擊】美國議息結果揭盅 俄軍事動員油價油股點睇？（附Time code）

美國議息結果揭盅，加息0.75厘，符合市場預期，惟市場料年底前仍要加息1.25厘，聯儲局放鷹，令美股急挫逾500點。俄羅斯境內軍事動員30萬人，準備冬季大決戰，普京更暗示可能動用核武器，戰火再升溫，會否為油價帶來下一波升浪？聯儲局誓將通脹壓至2%，俄烏戰事會否進一步加劇環球通脹壓力？大市走勢怎預示？利達LW基金經理兼首席投資策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你解讀議息結果及預測後市走勢。

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00：38 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：05 - 亞太股市早段市況速報

03：29 - 美國聯儲局主席鮑威爾發言速報

05：31 - 美國聯儲局較預期加息未算多

06：01 - 市場明年減息憧憬落空

09：05 - 鮑威爾指美國房地產市場現調整

11：24 - 美股中綫大橫行 短綫仍憂慮受日本議息影響

16：43 - 現市況執倉策略：息率敏感度低的另類投資、長綫及短綫投資各佔倉三分之一

18：29 - 港股上日市況速覽+北水盤路

24：25 - 盈富基金 （02800） 、中港股ETF背馳 憧憬港股「終極一跌」？

25：45 - 港股低開跌穿18235點低位

27：09 - 如俄羅斯用核武 不會刺激到油價

27：51 - 相對看淡油價 中海油 （00883） 宜睇位食糊

28：28 - 港股開市前市況速報

30：08 - ET個股推介：比亞迪 （01211）

34：42 - 觀眾問股：Enphase Energy（ENPH.US）無貨 求買入價及中綫目標價

38：35 - 觀眾問股：想加大新能源ETF注碼，Invesco Solar ETF（TAN.US）、Global X Lithium & Battery Tech ETF（LIT.US）、First Trust NASDAQ Cln Edge Smart Grid Infra Ix Fd（GRID.US）的先後次序應點排？GRID最近加大Enphase Energy（ENPH.US）佔比，會否更吸引？

47：55 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 225元有貨點睇？繼續持有？上望多少？

51：04 - 觀望零跑汽車或可一步步取替造車新勢力小鵬汽車 （09868） 暫不宜留意

53：03 - 觀眾問股：中海油 （00883） 11.3元有貨幾錢食糊？

54：01 - 觀眾問股：Google（GOOG.US）、Amazon（AMZN.US）中長線策略怎部署？Amazon 130美元有貨怎操作？

56：45 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 會否見42-43元？

57：43 - 港股開市初段市況速報

58：10 - 財經日誌提提你

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*環球聚焦美國議息結果 美國加息多少？重溫《開市追揸沽》*

責任編輯：何美澄