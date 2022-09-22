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【英女王逝世】前5日與牧師會面 曾透露人生無憾

環球社會熱點 09:05 2022/09/22

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英女王本月已96歲高齡逝世，在位70年經歷不少風雨。英女王生前最後一個周末曾和一名牧師見面，後者透露，英女王在會面期間表示人生已經無憾。牧師亦表示，英女王當時精神狀況良好，對她的驟然離世感到震驚。

BBC指高峰時逾半英人收看英女王國葬 成史上最高收視節目（第二版） 【下一頁】

英女王於本月9日與世長辭，離世前5日時她曾與現年68歲的蘇格蘭教會牧師格林希爾茲（Iain Greenshields）在巴爾莫勒爾（Balmoral）城堡共進午餐及晚餐。格林希爾茲近日接受訪問透露，英女王在會面時透露，她剛剛登基時曾向上帝祈求擁有智慧，並表示人生全無遺憾（had no regrets at all）。

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格林希爾茲表示，會面時完全感受不到英女王正處於人生最後階段，數日後得悉英女王逝世消息時感到極度震驚。格林希爾茲亦力讚英女王，雖然握有極高權力，但終其一生致力尋求造福他人。

杜魯多英女王國葬2日前高歌《波西米亞狂想曲》 被批缺乏尊重 【下一頁】

格林希爾茲透露，英女王在會面時和他討論了人生及靈魂等內容，期間更向他透露童年經歷，包括她40年前飼養馬匹的名字，以及當時的人和事等。格林希爾茲指，英女王記憶力極好兼極具洞察力。

格林希爾茲更指，英女王當時仍充滿幽默感，更曾開玩笑指要送他去倫敦塔。她講完後亦向格林希爾茲致以微笑，確保對方明白僅是玩笑。格林希爾茲形容會面感覺極好（fantastic），相關回憶亦充滿樂趣。

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責任編輯：李俊儀

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