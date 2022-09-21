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【能源危機】為應對能源危機　德國將能源巨頭Uniper國有化

環球政經 18:52 2022/09/21

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德國政府周三（21日）同意將當地能源巨頭Uniper國有化，以確保該國的能源供應，應對全球能源危機。德國同意向Uniper增資80億歐元（約623億港元），並以約5億歐元（約39億港元）購買芬蘭能源集團Fortum所持有Uniper的56%股份。完成交易後，德國政府將持有Uniper約98.5% 的股份。

早在7月，德國承諾收購Uniper的30%股份並延長信貸額度，作為救助計劃的一部分，但此後歐洲能源危機進一步升級。本月初，俄羅斯宣布無限期停止通過「北溪一號」向歐洲輸送天然氣。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

Fortum在一份聲明中表示，自從7月達成方案以來，Uniper的情況進一步惡化，因此，商定這一新措施。Fortum補充說，Uniper已累積近85億歐元（約662億港元）的天然氣相關損失，無法繼續履行其作為私營公司作為供應安全關鍵供應商的角色。

Uniper是德國最大的俄羅斯天然氣進口商，由於俄國近幾個月削減供應，該企被迫在市場上購買昂貴的天然氣，使其遭受重大損失。
【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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