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【美國經濟】末日博士：全球今年底恐陷嚴重衰退　美股或暴跌40％

環球政經 18:19 2022/09/21

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「末日博士」魯賓尼（Nouriel Roubini）接受外媒訪問時表示，包括美國在內，全球經濟將在今年年底陷入「漫長而醜陋」的衰退，整個2023年都無法擺脫，預計標普500指數恐暴跌 40%。

魯賓尼周一 （19日）稱，即使是一場普通的經濟衰退，標普500指數也有可能下跌30%。如果發生「真正的硬着陸」，跌幅可能達40%。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

魯賓尼認為，若聯儲局要實現2%通脹目標，經濟免於硬著陸是一項不可能任務，他指出美國企業和政府擁有龐大的債務比，隨著利率和償債成本上升，許多殭屍機構，殭屍家庭、企業、銀行，以及影子銀行、殭屍國家都難逃滅亡的命運。
聯儲局將於周四（22日）公布議息結果，他預計，屆時將宣布加息0.75厘，11月、12月分別加息0.5厘，到年底聯邦基金利率將升至4%至4.25%區間。


【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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經濟衰退 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹 議息 美股 貨幣政策

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