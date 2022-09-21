【碧桂園 2007】 再多一間評級機構下調信貸評級 穆迪進一步降碧桂園評級至「Ba2」 反映合同銷售不及預期

繼評級機構標普後，穆迪亦進一步調低碧桂園（02007）信貸評級，由「Ba1」調低至「Ba2」，展望維持「負面」。穆迪指，由於碧桂園公布的銷售額低於預期，加上在市場環境困難情況下，其合約銷售金額及利潤將會收縮，因此下調其評級。碧桂園股價隨大市受壓，報2.19元，跌3.9%，成交額2.8億元。

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穆迪亦估計，碧桂園的財務數據及現金流緩沖，在未來12至18個月會繼續轉弱，而碧桂園大部分業務在低檔城市，較受樓市需求疲弱及經濟不明朗所影響，亦令其面對更多挑戰。該行將碧桂園的合同銷售額下調至3,300至3,600億元（人民幣，下同），並將其毛利率預測由約15%下調至今明兩年的12.5%及13%。

【碧桂園 2007】遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化【見下頁】

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不過，穆迪又指，碧桂園的流動性雖然有所減弱，但依然充足。截至今年6月底，碧桂園持有1,230億元無限制現金，覆蓋公司730億元短期債務的1.7倍，而持有的現金，包括其經營性現金流和7月份配售股票的淨收入，將可覆蓋其未來12至18個月的到期債務和股息支付。

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記者：郭秀慧