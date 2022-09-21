【烏克蘭戰爭】離開俄羅斯成熱門搜尋 機票火速售罄

俄羅斯總統普京下令局部動員，加強對烏克蘭的戰事。俄羅斯有團體分析數據，指普京下令動員前，「如何離開俄羅斯」等成為當地熱門搜尋關鍵詞。動員令公布後，部分直航機票已售罄。

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普京（Vladimir Purin）原定於周二（20日）發表全國講話，但最終延至當地時間周三早上（21日），並宣布下令局部動員。早於講話前，有新聞網站在通訊軟件Telegram宣稱，「如何離開俄羅斯」及「如何延遲兵役」成為俄羅斯熱門搜尋字。

根據Telegram上的附圖顯示，如何離開俄羅斯在當地時間周二傍晚6點搜尋量達到頂峰，正好是之前估算普京及國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）發表講話的時間。以地區來算，與中國接壤的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）最多人搜索相關字眼。

周二俄羅斯動員令消息傳開，如何延遲兵役在當日中午成為熱門搜尋。俄羅斯國家杜馬周二中午修改兵役法，提升對包括逃兵在內等違反兵役的罰則，並引入「動員」及「戰時狀態」等字眼。

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動員令周三公布後，俄羅斯最受歡迎的機票網站Aviasales迅速成為熱門搜尋字。根據網站數據，當日莫斯科直飛土耳其伊斯坦布爾及亞美尼亞首都Yerevan的直航機票已沽空，俄國民眾前往兩地均不需簽證。

前往阿聯酋城市杜拜的機票急升至30萬盧布（約3.9萬港元），價格為俄羅斯民眾平均月薪約5倍。

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責任編輯：吳漢培