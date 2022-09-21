【美國加息】美前財長：Fed最終利率加至5%以上 也不會驚訝

美國聯準會 (Fed) 公布加息決議在即，美國前財政部長薩默斯 (Larry Summers) 表示，Fed 很大可能將最終利率加至超過 4.5%以上，若加至 5% 以上，他對此也不會驚訝。

薩默斯表示，以目前來講，很大機率會發生經濟衰退。當通脹率高企，加上就業率低時，衰退便會隨之而來。雖然加息會導致股市動盪，但 Fed 在通脹上持堅定態度十分重要。如果Fed 在加息上猶豫不決時，恐怕將帶來更大經濟損害。



【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

薩默斯以Fed 主席伏爾克 （Paul Volcker）以往所犯的錯誤決策一例說明。鑑於 1980 年的經濟數據趨弱，沃爾克在春季持放寬政策，使最終利率較原先所需水準還要高。

薩默斯亦建議，美國政府可以以取消進口關稅、降低藥物價格、更新能源政策以及降低預算赤字等措施來控制通脹，繼續執行在2021年所取的鴕鳥政策將會帶來更多痛苦。



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責任編輯：何珊如