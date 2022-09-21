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【電視廣播TVB】big big shop裁員約10人　TVB：電商業務群進入升級轉型及資源整合階段

Hot Talk 17:48 2022/09/21

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【電視廣播TVB】big big shop裁員約10人　TVB：電商業務群進入升級轉型及資源整合階段

電視廣播TVB （00511） 旗下網上購物平台big big shop，因業務升級而裁員。TVB強調，「集團預期是次業務重組將會令資源運用更有效率」，而是次big big shop升級轉型，集團會重組工作崗位並作內部調配，當中部分員工已成功調職，而未能安排內部轉職的員工約有十人左右，集團亦會按照勞工法例向他們支付離職賠償。

big big shop將融合「士多」及「鄰住買」平台

TVB回應指，香港電商業務發展急速，為拓取最大的業務效益，TVB電商業務群已進入升級轉型及資源整合階段，即日開始big big shop將升級轉型，串聯融合「士多」及「鄰住買」平台，加快發展步伐，迎合市場需求。

有本地傳媒報道，士多創辦人、現任無綫電視電商業服務群總裁岑廸贊曾承諾，會在10月帶領big big shop員工進駐九龍灣的新辦公室繼續打拼，但最終只帶士多員工「搬遷」。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

編輯：陳韻妍

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港股 電視廣播（00511） 網上購物 裁員 TVB

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