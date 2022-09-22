【GOGOX】阿里巴巴快狗打車齊跌逾3%　阿里巴巴旗下菜鳥「認輸」首披露減持快狗打車　割價一半出售　

▲ 【GOGOX】阿里巴巴「認輸」首披露減持快狗打車 割價一半出售

前身為香港初企GoGoVan的GOGOX快狗打車 （02246） 上市以來股價反覆下跌，拖累上市前投資者帳面損手。阿里巴巴 （09988） 旗下菜鳥首度披露減持，申報於9月15日場內減持23.24萬股快狗打車，每股平均價為6.3572元，涉資147.74萬元，持股由14.03%降至13.99%。

阿里巴巴和快狗打車現齊跌逾3%，阿里巴巴跌3.7%，報80元，快狗打車亦跌3.7%，報5.4元。

雖然阿里巴巴披露的減持金額輕微，但根據快狗打車招股書資料，阿里巴巴在快狗打車上市時，持有約9214萬股或14.95%，而最新持股為8611萬股，反映阿里巴巴過去已經減持快狗打車，但因未越整數百分點而未有申報。

阿里巴巴不同子企參與GOGOX上市前融資

阿里巴巴分別以「淘寶中國」、「菜鳥」、「AHKEF」參與快狗打車A輪至C輪融資，平均入股價折合約12.91港元，較快狗打車招股價21.5元，折讓4成。不過，以最新減持價6.3572元計，阿里巴巴在成本價一半也要脫手快狗打車股份。

值得注意是，AHKEF、淘寶中國都承諾在快狗打車上市首6個月禁售，但菜鳥則不受禁售安排的約束。

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編輯：麥德銘