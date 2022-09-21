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【美股焦點】正面對決TikTok YouTube與Shorts創作者分享廣告收入

環球政經 18:45 2022/09/21

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影音平台YouTube日前公布，將新設廣告設定，並向短影片Shorts的創作者提供分成。

Youtube為Google（美：GOOGL)旗下公司，於2022年底加推短片平台Shorts。Shorts最新公布，在2023年初將加入廣告，一方面抵銷音樂版權相關開支，另一方面Shorts內容創作者分享45%的廣告收入。但創作者需簽訂新的計劃條文，短片製作時亦需配合廣告插入。

市場普遍認為，YouTube的新公布是為了與另一短片平台TikTok競爭。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲



【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：何珊如

 

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