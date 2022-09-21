【有聲書】挑戰亞馬遜　Spotify於美國首推有聲書服務

▲ Spotify宣布推出有聲書服務，並提供超過30萬本的有聲書。

音樂串流平台Spotify踩過界，近日宣布推出有聲書服務，並提供超過30萬本的有聲書。Spotify表示，目前僅在美國市場開放，但未來將會推廣至更多市場。

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Spotify副總裁暨有聲書和閉門型內容全球負責人Nir Zicherman表示，Spotify認為有聲書服務是一個龐大且未開發的市場。雖然目前有聲書的市場僅有6%至7%的市佔率，但預期年增長率可達到20%。

Spotify的有聲書服務擁有自己的操作介面。使用者購買後，有聲書將會自動出現在使用者的收藏中。用家可選擇下載內容、控制播放速度、也能分享心得或是加以評分。值得注意的是，有聲書是一個獨立的收費服務，用家必須另外購買。現階段Spotify也並未提供訂閱用戶，在購買有聲書時的折扣優惠。

Findaway創作者可上傳 增加作品曝光及收入

Spotify今年初收購有聲書公司Findaway，讓業餘有聲讀物創作者可以上傳、分享作品，在Spotify正式推出有聲書之後，Findaway創作者也同樣能將有聲書創作，上傳至Spotify增加作品曝光及收入。

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責任編輯：曾曉汶

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