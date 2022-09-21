  • 28°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有聲書】挑戰亞馬遜　Spotify於美國首推有聲書服務

科技 19:10 2022/09/21

分享：

分享：

Spotify宣布推出有聲書服務，並提供超過30萬本的有聲書。

音樂串流平台Spotify踩過界，近日宣布推出有聲書服務，並提供超過30萬本的有聲書。Spotify表示，目前僅在美國市場開放，但未來將會推廣至更多市場。

【串流媒體】Netflix廣告訂閱方案　或禁展示加密相關廣告

【串流平台加價】華納兄弟探索：HBO Max、Discovery+收費太平　為加價鋪路？

Spotify副總裁暨有聲書和閉門型內容全球負責人Nir Zicherman表示，Spotify認為有聲書服務是一個龐大且未開發的市場。雖然目前有聲書的市場僅有6%至7%的市佔率，但預期年增長率可達到20%。

Spotify的有聲書服務擁有自己的操作介面。使用者購買後，有聲書將會自動出現在使用者的收藏中。用家可選擇下載內容、控制播放速度、也能分享心得或是加以評分。值得注意的是，有聲書是一個獨立的收費服務，用家必須另外購買。現階段Spotify也並未提供訂閱用戶，在購買有聲書時的折扣優惠。

Findaway創作者可上傳　增加作品曝光及收入

Spotify今年初收購有聲書公司Findaway，讓業餘有聲讀物創作者可以上傳、分享作品，在Spotify正式推出有聲書之後，Findaway創作者也同樣能將有聲書創作，上傳至Spotify增加作品曝光及收入。

【串流音樂】Spotify推新訂閱優惠　最多免月費3個月

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【人才培訓】迪士尼擬亞洲培訓200人　Marvel製片人傳授影視製作技巧
2022/09/20
【人才培訓】迪士尼擬亞洲培訓200人　Marvel製片人傳授影視製作技巧
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
2022/09/08
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
【串流大戰】聯手對抗亞馬遜　Walmart會員可直接收看Paramount+
2022/08/16
【串流大戰】聯手對抗亞馬遜　Walmart會員可直接收看Paramount+
【Disney+加價】美國Disney+無廣告月費上調38%　香港亦難逃加價命運？
2022/08/11
【Disney+加價】美國Disney+無廣告月費上調38%　香港亦難逃加價命運？

你可能感興趣

【人才培訓】迪士尼擬亞洲培訓200人　Marvel製片人傳授影視製作技巧
14:31 2022/09/20
【人才培訓】迪士尼擬亞洲培訓200人　Marvel製片人傳授影視製作技巧
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
17:26 2022/09/08
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
【串流大戰】聯手對抗亞馬遜　Walmart會員可直接收看Paramount+
12:14 2022/08/16
【串流大戰】聯手對抗亞馬遜　Walmart會員可直接收看Paramount+
串流 Spotify 移動裝置 科技產品 iPhone 14 Pro iPhone 14 音樂 美國 iPhone

下一篇文章

【不當內容】直播主罷工抗議政策太寬鬆　Twitch「跪低」宣布禁止部分賭博網站
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式
【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式
【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
【網絡安全】黑客藉英女王逝世網絡釣魚　製假紀念幣網站騙取個人訊息
【網絡安全】黑客藉英女王逝世網絡釣魚　製假紀念幣網站騙取個人訊息
【App加價】蘋果提高部分國家App Store價格　最快10月5日起實施
【App加價】蘋果提高部分國家App Store價格　最快10月5日起實施
【短片大戰】YouTube挑戰TikTok地位　與Shorts創作者分享廣告收入分成
【短片大戰】YouTube挑戰TikTok地位　與Shorts創作者分享廣告收入分成
【網絡安全】雲端保安易被忽視　企業需定期檢查
【網絡安全】雲端保安易被忽視　企業需定期檢查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款