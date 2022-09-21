【ESG】中小企如何實踐ESG順勢轉型？　專家教路捉緊垃圾徵費機遇

▲ 有行業專家建議，中小企可先認清自身優勢，並從熟悉的範疇入手。（大會提供圖片）

隨著消費者對環保生活及負責任消費的關注度日益提升，對傳統零售以至電商的營運帶來新的挑戰及機遇。中小企亦需加快轉型實踐ESG（環境、社會、企業管治），同時有助贏得上市公司青睞，增加合作機會。有行業專家建議，中小企可先認清自身優勢，並從熟悉的範疇入手。

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大新銀行與香港地球之友聯合舉辦的「中小企 ESG 最佳實踐表現嘉許計劃」今日（21日）舉行第二場專題論壇，匯聚商界及行業領袖，探討本港中小型零售及電子商貿企業如何在滿足市場需求、拓展業務的同時，合力提高商界的ESG水平。

HOME+行政總裁林嘉玲表示，明白中小企的資金有限，故建議與第三方商戶或機構合作，認清自身的專長，從較熟悉及容易的方向出發及發展為佳。

可先制定良好檢討機制

經營多個業務品牌如惠康及萬寧的DFI零售集團，其ESG金融經理蕭仲賢亦同意，中小企最大的擔憂是資金問題。他建議，僱主不需立刻投放大量資源，而是可先制定良好的檢討機制，按年度監察每年的數據表現，觀察進步空間再投入一定比例的資金較佳，既可跟上ESG的步伐，又能控制成本。

阿里巴巴集團ESG總監葉雅婷亦表示，建議企業管理者要知道公司現時在同行的水平，並排好各項目的優勢劣勢。且亦應考慮給予員工一定培訓，並想清楚如何在ESG大環境下發展新的特色業務，認清風險同時捉緊新機遇。

她又提到，網上與實體商戶在ESG的要求差別無幾，網上商戶除了給予自家公司的職安培訓，亦須關注平台上的供應商在排放量等方面的問題。

消費者會觀察企業對ESG貢獻

蕭仲賢則稱，消費者尤其關注食品公司的ESG發展。現時已有不少品牌會在食物標籤上提供對環境的影響等資訊，消費者亦會觀察企業對ESG其他的貢獻。

提到實行ESG對中小企的好處，蕭仲賢稱，明年本港或落實垃圾徵費，建議中小企可從這方面着手，一方面可盡企業責任，一方面可從源頭減省廢物以節省成本，一舉兩得。

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記者：李智美