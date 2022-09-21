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【虛擬銀行】Mox兩周年不以高息搶存款　擬成首間提供港股美股交易服務虛銀

Hot Talk 17:41 2022/09/21

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Mox開業兩周年。由左至右，顧客策略及發展總監馮婉欣、行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）及策略主管許崇軒。

渣打 （02888） 、電盈 （00008） 及香港電訊 （06823） 有份投資的虛擬銀行Mox開業兩周年，客戶由12個月前的16萬人升逾1倍，至現時近40萬人。自開業起計， Mox信貸額度大增5倍，信貸結餘勁升22倍，累計派發逾1億元現金回贈。

維持3年內收支平衡目標不變

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）指， Mox希望可以成為信用卡、數碼借貸的領導者，亦期望藉即將推出的數碼財富服務領先該市場。他續指，公司之前已投資近10億元，未來兩年亦計劃再投資10億元。雖然Mox去年虧損為虛銀同業中最多，惟Mox續維持3年內收支平衡的目標不變。

近期傳統銀行與虛銀近期紛紛加存息吸客，Mox則未見加入戰團。Mox策略主管許崇軒解釋，Mox聚焦提升客戶使用量及消費額，而非爭奪存款，故該行較強調儲蓄戶口彈性，暫未有提供定存。客戶50萬元或以下存款每日有0.3%年息，且逐日計息，但客戶仍可透過完成指定任務，獲取額外利息。該行目前分別擁有約60億元存款餘額，以及30億元貸款及墊款餘額。

將展開港股美股交易服務沙盒測試

被問到虛銀何時告別燒錢吸客的階段，Mox顧客策略及發展總監馮婉欣直言，現金回贈是吸客的最快方法，惟Mox也有利用其他方式吸客，包括與商戶合辦工作坊、給予客戶優先參與展覽機會等，也會從應用程式服務及體驗上著手。隨著未來有更多新產品推出，她有信心過去一年的上客動力可持續。

Mox策略主管許崇軒透露，Mox計劃推出港股及美股交易服務，數周內將展開沙盒測試，期望明年正式面世，目標是成為首間推出港股及美股交易服務的虛銀。展望未來，基金及保險銷售服務亦在該行路線圖之上，但暫無具體計劃。

另外，繼計息的「簽賬分期」（split purchase）服務後，Mox將推商戶免息免手續費消費分期付款服務（merchant installment），後者標榜不向客戶收費，但初步僅限指定商戶。

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記者：余倩敏

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