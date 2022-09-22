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【小老闆生意經@iM網欄】零售飲食業 欠租潮需加以正視

名人薈萃 17:47 2022/09/22

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在香港有12間分店的義大利式連鎖餐廳餅店Crostini上星期二（13日），突然宣布全綫店舖結業。店舖營業至宣布當日，造成逾百名員工失業，欠薪近300萬元。而最令外界爭議的是有不少苦主客剛在5月至7月的婚展購買數千元Crostini餅卡，店舖突然無預警下宣布結業，令外界質疑該店本身已陷入財困仍推廣餅卡，明顯想結業前「呃一筆錢」。

同場加映:【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

Crostini創辦人解釋，該店暫緩追租期過後，遭業主追收累積租金導致資金流不足，被迫結業。惟此解釋仍令不少市民不賣帳，認為拖欠租金並不是合理的事，加上知道公司資金周轉不靈仍推廣餅卡，此做法乃欠缺良心。

政府予業界暫緩追租令為期3個月，已於今年7月結束。繼Crostini結業後，不排除會有多間店舖出現結業的狀況。據了解，8月約8,000間食肆接獲追租通知，其中約2,000間正與業主拉鋸，而其他的已成功游說業主減租或分期攤還租金。若今個月底前正與業主拉鋸的食肆店主未能跟業主達成共識，料行內將掀起結業潮。至於其他的已成功游說業主分期攤還租金的食肆，仍未正式度過危險期。如經濟持續欠佳，生意持續慘淡，即使分期攤還租金日後仍可以資金周轉不靈而宣佈結業。

業界短期內或出現暫緩追租的後遺症，後果不容忽視。始終部分中小型食肆欠缺大型宴會的預訂，飲食行業持續低迷，公司的現金流周轉會比較差。而在疫情影響下，已超過兩年未通關，即使恢復晚市堂食，街上少了遊客，不少食肆的生意已大不如前。部分食肆更是位處核心旺區或遊客區，近年訪港遊客大幅減少，其食肆的生意亦難有好轉。此除了影響到飲食業，零售業亦一樣受到影響，同樣有店舖正在被追租。

事實上，年內多次加息對市場的確有負面影響，加息主要是壓抑通脹，惟會令經濟增長步伐放緩。環球經濟增長持續欠佳，加上疫情反覆是大家意料之外的事。各行各業的生意受到前所未有的衝撃，即使暫緩交租對各行各業長遠來說亦無補於事。

然而，本地租金相對世界各地而言，一向高企。零售或飲食業生意持續走下坡，相信這一浪欠租潮並不是可輕易捱過，政府應正視此問題，否則後續的欠租爆煲事件只會愈來愈多，對整體經濟的負面影響亦會更大。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

同場加映:【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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