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新西蘭去年人均財富增幅全球最多 成人平均擁逾300萬資產

環球社會熱點 08:05 2022/09/22

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全球貧富差距嚴重不平等，已發展國家壟斷大部分資產。瑞信最近發表的全球財富報告顯示，去年新西蘭成年人的人均財富達至逾47萬美元，按年增加32%，當地年度財富增幅位居世界之首。

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瑞信（Credit Suisse）發表的全球財富報告，顯示新西蘭成年人平均財富按年激增11.4萬美元（約89萬港元），每位成年人去年平均擁有47萬美元（約367萬港元）資產，成為財富增幅最大的國家。

報告指，新西蘭逾500萬總人口當中，有約34.7萬人擁有超過100萬美元（約780萬港元）資產。

另有約210萬人、即接近4成的新西蘭民眾，屬於全球最有錢的一成人。其中約28.1萬名民眾，甚至是全球最有錢的1%人口。

其餘國家及地區排名:

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加拿大擬取消入境旅客疫苗限制 料本月內實施 【下一頁】

新西蘭經濟學家Shamubeel Eaqub表示，報告所指的財富增長有6成來自樓價上升、餘下是受惠全球金融市場表現良好。Eaqub稱，當地樓價飆升，但只有一半成年人擁有個人物業，認為財富增長非常不平等，導致有物業的人更加有錢、財富及物業更有機會累積予下一代。

瑞信報告亦指，於去年錄得有21.81萬名超級富豪，即擁超高資產淨值（UHNW）或資產超過5,000萬美元（3.9億港元），按年增加4.6萬名，人數創紀錄新高。

報告指，去年成年人均財富增幅第二多的國家及地區是美國、其次為澳洲、加拿大及台灣。至於成年人均財富損失最多的國家為日本、其次是意大利和比利時。

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責任編輯：郭麗明

 

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