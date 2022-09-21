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【大行報告】 大摩指估值仍吸引 料股價60日內跑贏大市 太古逆市創52周新高

股樓投資 17:20 2022/09/21

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大摩發表研究報告指，本港檢疫政策有望放寬，加上估值吸引，料利好太古（00019）股價，相信未來60日可跑贏大市，發生機率達80%以上，將其列入中港焦點股名單，並予「增持」投資評級，目標價75元。太古今日（21日）股價亦創52周新高，高見61.3元，最多升3.7%，收報59.75元，升1.1%，成交額2.5億元。

同場加映﹕【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

該行引述行政長官李家超指，港府積極研究在檢疫安排上有否空間再作改動，並將很快公布決定，若放寬入境檢疫政策，將有助國泰航空（00293）客量和盈利，亦對太古有利。該行認為，太古今年遠遠跑贏恒指，現時預期市賬率及息率分別為0.3倍和5.4%，仍然具有吸引力，而最近宣布的40億元回購計劃也在進行中，自8月19日以來，公司回購相當於每日交易量20%至30%。.

【中芯國際 981】 非執董任凱涉嚴重違紀受查 中芯指不影響經營和財務 股價一度跌近3%【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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記者：郭秀慧

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太古股份公司 A（00019） 港股 增持 目標價 國泰航空（00293） 國泰航空 大行報告

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