【騰訊700】騰訊發聲明 否認擬售美團貝殼等股權

內地科網巨頭騰訊(00700)去年減持京東(09618)，令外界關注其會否出售其他投資。近日有報道指，騰訊在考慮減持其在美團（03690）、貝殼（02423）等公司所持的股權，為股票回購和新業務提供資金，但騰訊否認相關報道。騰訊全日收報286元跌2.5%，創52周新低。

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騰訊發言人在聲明中表示，該公司沒有必要籌資，沒有此類減持股權的時間表，也沒有減持股權的金額目標。騰訊的投資目標一直是為公司和股東創造強勁回報，而非隨意武斷的時間線或目標。該發言人更補充，騰訊未就資產剝離接觸任何投資銀行。

上月，騰訊首席戰略官James Mitchell亦曾表示，有外地媒體對有關該公司擬出售其在美團的全部或大部分股權的報道屬錯誤。

另外，騰訊旗下騰訊音樂（01698）以介紹形式在今日登陸港股，集團執行董事長彭迦信表示，站在新起點，公司將持續深化內容與平台「一體兩翼」戰略，堅持對原創內容的扶持與平台產品的持續創新，繼續拓展創新業務生態布局，攜手更多合作夥伴發掘音樂市場的發展機遇，積極履行社會責任，全面助力中國音樂產業健康、多元、可持續的發展。

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