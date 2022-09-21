【新股IPO】騰訊音樂1698今以介紹形式上市 收市報市18.22元 成交僅39.6萬股

騰訊音樂（01698）今日以介紹方式於聯交所主板上市，不涉新股發售及額外集資，每手100股。騰訊音樂美股周二（20日）收報4.58美元，跌0.7%。以每股ADS代表兩股A類普通股，相當每股A類普通股17.98元。騰訊音樂掛牌開市報18元，最高見18.3元，收市18.22元，全日成交僅39.6萬股，涉資721萬元。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

騰訊音樂執行董事長彭迦信於上市儀式中表示，能成功在香港上市需要感謝用戶、團隊、合作夥伴、投資者及聯交所的支持，未來將堅持深化平台一體兩翼發展戰略，加強對原創內容的扶持及產品的持續創新，拓展創新業務生態佈局，與合作夥伴共同發掘音樂市場發展機遇，推動中國音樂產業健康多元及可持續成長。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8 ​​​​​​

騰訊音樂是次以介紹方式在本港作第二上市，公司並無就上市發行或出售任何A類普通股，每股美國存託股份代表兩股A類普通股。聯席保薦人分別為摩通及高盛。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正