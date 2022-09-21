【不當內容】直播主罷工抗議政策太寬鬆　Twitch「跪低」宣布禁止部分賭博網站

▲ Twitch表示將在10月18日更新政策，以後將禁止骰子遊戲、輪盤等在內的賭博網站。

直播網站Twitch近日惹上爭議，被多名知名直播主Pokimane、Mizkif和Devin Nash控訴，其賭博政策太寬鬆，甚至計畫透過罷工來抵制Twitch。面對群眾壓力，Twitch宣布，將於下月18日開始禁止特定賭博網站，更多詳細更新政策將會盡快公布。

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事實上，Twitch原有的政策已禁止分享吃角子老虎、輪盤、骰子遊戲的網站連結和邀請碼。惟Twitch表示，近日有使用者正設法利用規則漏洞，讓平台陷入潛在的危險。

一名Twitch直播主日前承認他因陷入《絕對武力：全球攻勢（Counter-Strike: Global Offensive）》，導致賭博成癮，從而在粉絲與其他創作者手上，騙取了超過20萬美元（約156萬港元），事件隨即引起各界關注，並質疑Twitch的政策過於寬鬆。

面對相關質疑，Twitch表示將在10月18日更新政策，以後將禁止骰子遊戲、輪盤等在內的賭博網站；體運賭博、夢幻體育（fantasy sports）、撲克等部分網站，將會持續開放。更多詳細更新政策將會盡快公布。與此同時，Twitch 直接點名禁止 stake.com、rollbit.com、duellist.com、roober.com，並不排除會繼續加入其他網站名單。

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責任編輯：曾曉汶

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