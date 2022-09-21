威爾斯或收旅客「過夜稅」 部分居民恐成目標

歐洲不少地方為保護當地人文景觀，會對旅客收取特定費用。英國威爾斯地方政府考慮，向旅客開徵「過夜稅」，希望稅款用於改善當地旅遊景點，強調並非為減少旅客到訪。惟當地旅遊業強烈反對，指措施在生活成本增加之際實施，只會減少到訪人數。

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執掌威爾斯（Wales）的工黨地方政府已就旅客稅（visitor levy）提案展開磋商，屆時所有到訪威爾斯旅客只要在當地留宿一宵會被收稅，甚至較少逗留在當地的居民亦可能成收稅目標。威爾斯政府表示，徵稅目的旨在籌集資金，令地方政府能再度投資改善旅遊景點，並建立居民及遊客的共同責任感。

威爾斯保守黨將相關稅項標記為「旅遊稅」（tourism tax），並估計或令一個在當地逗留6晚的家庭，需額外花費75英鎊（約667.8港元）。威爾斯政府目前尚未擬定細節，包括是否按人頭或房間數目等形式及金額等。

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威爾斯當局強調，徵稅目的旨在令當地變得更加吸引，做法就如西班牙馬略卡島（Mallorca），而非如意大利威尼斯（Venice）一般，旨在限制旅客人數。威爾斯政府亦指，地方政府有權決定是否徵收，稅項將用於保持沙灘清潔等項目。

惟措施仍引來當地旅遊業界強烈反對，威爾斯旅遊業聯盟（Wales Tourism Alliance）主席Suzy Davies表示，旅客數目尚未從疫情中恢復，討論相關措施仍為時過早。她同時指，其他地方政府在徵收旅遊稅同時，會為業界減稅以減少對業務帶來的影響，但威爾斯政府計劃卻未提供相關優惠。

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責任編輯：李俊儀