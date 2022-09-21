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【內房危機】標普降中國四大國有資產管理公司評級　華融距「垃圾級別」只差一級

宏觀解讀 17:00 2022/09/21

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【內房危機】標普降中國四大國有資產管理公司評級　華融距「垃圾級別」只差一級

國際評級機構標準普爾公布，調低中國4大國有資產管理公司信貸評級，以反映內房風險。標普將中國長城資產管理公司評級調低兩級，將中國華融資產管理、中國東方資產管理、中國信達資產管理各自調低一級。調整評級後，標普予華融的信貸評級為「BBB－」，距離俗稱垃圾級別的非投資級別只差一級，但該行予4大國有資產管理公司評級為穩定。

資產管理公司 標普最新評級
中國信達資產管理 BBB+
中國東方資產管理 BBB
中國長城資產管理 BBB
中國華融資產管理 BBB-

大摩：新興市場創有史以來最長熊市 10月或見「投降式拋售」？恒指目標多少？可見【下一頁】

內地四大國有資產管理公司主要管理和處置銀行的不良資產，標普最新報告指出，4家公司都需要按照中國政府政策指引，而揹負盈利能力較差項目，而收購資產質素愈差，國有資產管理機會成本愈高。

在內房風險上，標普指出，雖然4家不良資產管理公司近年一直降低內房風險，將內房相關的資產佔重組資產的比例降到約40%至45%，但該比例依然高於主要銀行對內房發展商和樓按貸款人的風險承擔。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：麥德銘

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