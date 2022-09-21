  • 29°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】livi bank推「livi 存宇宙」功能助客戶定期儲蓄實現目標　伙6家旅遊預訂平台推現金回贈優惠（附優惠碼詳情）

Hot Talk 16:59 2022/09/21

分享：

分享：

虛擬銀行livi bank（理慧銀行）宣布在該行手機應用程式推出「livi 存宇宙」功能，助客戶定期儲蓄，實現個人目標。該行指，「livi 存宇宙」可視作為客戶的「智能管家」，助他們完成特定的「儲蓄任務」。

客戶可利用「livi 存宇宙」功能，由liviSave帳戶自動轉賬相應金額至根據個人需求而訂立的儲蓄目標，客戶同時可訂立最多5個儲蓄任務，目標金額為1,000元至100萬元，並可自由選擇於4至12個月內完成任務。倘完成特定的儲蓄任務，解鎖專屬禮遇，獲享限量版Mochi NFT收藏藝術品。

此外，該行聯同6家旅遊預訂平台推出獨家優惠，由即日起至 10 月 31 日，livi 新客戶於KKday、Travel Expert、Agoda、Expedia、Hotels.com 和 Klook等6家旅遊預訂平台消費滿500元，可享高達1,000元的現金回贈。所有新舊客戶於該6個預訂平台使用livi PayLater Mastercard 預訂住宿或本地消費時，可享高達13%現金回贈，回贈上限為100元。

Travel X PayLater 優惠詳情，部分指定商戶要輸入優惠碼。

相關文章：

【港元定存】livi bank推新舊客戶3厘定存優惠　限定4個月、20萬港元起存

【虛擬銀行】livi bank：目標未來3年內達收支平衡　今年第三季推中小企網上銀行服務

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
虛擬銀行 現金回贈 Klook livi Bank NFT 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】普京︰實施部分動員　道指期貨轉跌73點、納指期貨跌0.3%　聯儲局將公布議息結果（不斷更新）
【美股期貨】普京︰實施部分動員　道指期貨轉跌73點、納指期貨跌0.3%　聯儲局將公布議息結果（不斷更新）
【香港經濟】據報政府正考慮0+7兩方案　李家超：政府抗疫不走回頭路、積極研究防疫調整空間
【香港經濟】據報政府正考慮0+7兩方案　李家超：政府抗疫不走回頭路、積極研究防疫調整空間
【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　利率期貨顯示加息0.75厘機會有多大？
【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　利率期貨顯示加息0.75厘機會有多大？
【港股夜期+ADR】地緣危機升溫　夜期跌148點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】地緣危機升溫　夜期跌148點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【港股市況】議息結果公布前+地緣危機升溫　恒指跌336點　阿里巴巴跌逾3%、舜宇大挫一成（不斷更新）
【港股市況】議息結果公布前+地緣危機升溫　恒指跌336點　阿里巴巴跌逾3%、舜宇大挫一成（不斷更新）
【鄭海泉設靈】鄭海泉今設靈　多名政商界人士致送花牌或到場憑弔　涉陳茂波、任志剛、林鄭月娥等（不斷更新）
【鄭海泉設靈】鄭海泉今設靈　多名政商界人士致送花牌或到場憑弔　涉陳茂波、任志剛、林鄭月娥等（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款