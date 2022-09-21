【虛擬銀行】livi bank推「livi 存宇宙」功能助客戶定期儲蓄實現目標　伙6家旅遊預訂平台推現金回贈優惠（附優惠碼詳情）

虛擬銀行livi bank（理慧銀行）宣布在該行手機應用程式推出「livi 存宇宙」功能，助客戶定期儲蓄，實現個人目標。該行指，「livi 存宇宙」可視作為客戶的「智能管家」，助他們完成特定的「儲蓄任務」。

客戶可利用「livi 存宇宙」功能，由liviSave帳戶自動轉賬相應金額至根據個人需求而訂立的儲蓄目標，客戶同時可訂立最多5個儲蓄任務，目標金額為1,000元至100萬元，並可自由選擇於4至12個月內完成任務。倘完成特定的儲蓄任務，解鎖專屬禮遇，獲享限量版Mochi NFT收藏藝術品。

此外，該行聯同6家旅遊預訂平台推出獨家優惠，由即日起至 10 月 31 日，livi 新客戶於KKday、Travel Expert、Agoda、Expedia、Hotels.com 和 Klook等6家旅遊預訂平台消費滿500元，可享高達1,000元的現金回贈。所有新舊客戶於該6個預訂平台使用livi PayLater Mastercard 預訂住宿或本地消費時，可享高達13%現金回贈，回贈上限為100元。

▲ Travel X PayLater 優惠詳情，部分指定商戶要輸入優惠碼。

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編輯：胡學能