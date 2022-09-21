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現崇山移民盤減價求售　慘遭買家大膽還價　終累減92萬沽

股樓投資 17:08 2022/09/21

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再有移民盤低市價出售。利嘉閣李嘉輝說，黃大仙現崇山5B座中層D室，實用面積523平方呎，兩房間隔，業主因移民放盤，原叫價1,000萬元，其後減價至940萬元，即獲客洽購，並遭買家大膽還價至900萬元，經議價後，終以908萬元易手，實用呎價約17,361元。 

翻查成交紀錄，同座中層D室，實用面積一樣，今年四月以999萬元易手，即今次成交價回落逾9%。 

資料顯示，原業主於2011年以約661.7萬元購入上址，持貨約11年，現帳面獲利約246.3萬元，物業期內升值約37%。李嘉輝透露，現崇山現時約有7個單位放售，入場費1,050萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 現崇山 黃大仙 利嘉閣

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