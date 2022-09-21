現崇山移民盤減價求售　慘遭買家大膽還價　終累減92萬沽

再有移民盤低市價出售。利嘉閣李嘉輝說，黃大仙現崇山5B座中層D室，實用面積523平方呎，兩房間隔，業主因移民放盤，原叫價1,000萬元，其後減價至940萬元，即獲客洽購，並遭買家大膽還價至900萬元，經議價後，終以908萬元易手，實用呎價約17,361元。

翻查成交紀錄，同座中層D室，實用面積一樣，今年四月以999萬元易手，即今次成交價回落逾9%。

資料顯示，原業主於2011年以約661.7萬元購入上址，持貨約11年，現帳面獲利約246.3萬元，物業期內升值約37%。李嘉輝透露，現崇山現時約有7個單位放售，入場費1,050萬元起。

延伸閱讀【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價 一房208萬有交易【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

同場加映【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機