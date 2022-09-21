【烏克蘭戰爭】俄國防部召30萬預備役 透露俄軍陣亡近6000人

俄羅斯總統普京周三（21日）下令，局部動員加強對烏克蘭的戰事。俄國防部同日表示，將有約30萬名預備役士兵獲徵召加入戰鬥。國防部亦罕見公開俄軍死亡數字，指陣亡人數約6,000人。

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國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在國營電視訪問中表示，局部動員令將徵召30萬預備役士兵，強調學生及在徵兵制下服役的士兵不會被派遣出戰。俄軍預備役兵力據悉多達約2,500萬人，今次只徵召約百分之一。

紹伊古指被徵召士兵將接受軍事訓練，過後才會上場作戰。紹伊古強調，俄羅斯不止對抗烏克蘭，而且整體西方國家集體。他亦少有地披露俄軍傷亡人數，指現時共5,937名士兵陣亡，而烏軍死亡人數為61,207人。然而，俄方公布的數字與西方估計相差甚遠。

局部動員令即日生效，並呼籲有軍事經驗的民眾加入與烏克蘭的戰爭，同日，普京（Vladimir Putin）除下令局部動員後，亦下令增加武器製造的資金，加大俄羅斯的武器生產。

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中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，中方始終主張各國主權領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

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責任編輯：吳漢培