【罕見版本】女王頭貨幣仍流通炒賣未成風　哪些版本鈔票硬幣升值百倍？

英女王伊利莎白二世（Queen Elizabeth II）在位70年，不只英國，全球逾30個國家的鈔票都印有英女王肖像。自英女王月初與世長辭，即使印有女王頭的鈔票仍會流通一段日子，但不少錢幣收藏家都已紛紛收集印有女王頭的稀有硬幣和鈔票，其中包括二戰前20元加幣，或澳洲慶女王白金禧周年的5毫硬幣。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1935年的20元加幣，印有女王8歲時、仍為伊利莎白公主的肖像，日內將在澳洲拍賣。持有人Sean Isaacs表示：「它是20世紀最想收購的10款鈔票之一，我想知道人們對此鈔票的熱情有多強烈。」這款二戰前20元加幣，估計價值300至幾千加元不等，價錢高低取決於鈔票狀況。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

澳洲硬幣專家Joel Kandiah今周在TikTok上載了一段影片，提到澳洲2013年紫色加冕禮2元硬幣的價值，現已升至180澳元。

倫敦哈頓的傳統硬幣專家Peter Hutchison表示，近日接到非常多有關女王頭硬幣的查詢。當中最多人問的是限量發行的硬幣，因大多都由收藏家所持有。他更稱，隨着經驗豐富的錢幣學家想要「填補」自己的收藏，價值更愈見上漲。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機