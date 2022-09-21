【中美角力】 中聯通、太平洋網絡等中資電訊 被美國納入國家安全威脅名單

美國聯邦通訊委員會（FCC）將中國聯通（00762）美洲公司、太平洋網絡（Pacific Networks Corp）及旗下全資子公司ComNet等中資電訊企業，列入國家安全威脅實體清單，即美國公司及單位將不可利用FCC的80億美元通用服務基金，向上述中資公司購買產品及服務。消息影響下，中聯通股價隨大市下跌，低見3.64元，最多跌1.6%，收報3.68元，跌0.5%。

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通用服務基金主要用於支持農村地區、低收入消費者以及學校、圖書館和醫院等設施的電訊設備。委員會表示，上述公司受中國政府利用、影響及控制，具有國家安全風險，擔憂有關公司沒有能力應對中方的通信攔截要求，而今年較早時間已經以國家安全為由，撤銷上述公司在美國的運營牌照，並指正採取額外行動，向上述公司關閉大門。

大行予中國聯通投資評級及目標價﹕

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值得留意的是，有關清單源於2019年一項旨在保護美國通信網絡的法律，而委員會去年已把華為、中興通訊（00763）、海能達（Hytera Communications）、海康威視及浙江大華技術等列入清單之中。

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記者：郭秀慧