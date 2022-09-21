▲ 【美股焦點】YouTube為短片Shorts創作者提供45%廣告分成 迎戰TikTok競爭

短片社交平台競爭白熱化，Alphabet（美：GOOGL）旗下Youtube周二（20日）宣布，將會在短片功能Shorts加入廣告，並會為短片創作者提供 45% 的廣告分成收入，相比之下，Short 以外的影片的標準分配率為 55%，而 TikTok 則使用金額固定的資金池，為付費創作者提供的 10 億美元基金。

YouTube製作總監Neal Mohan形容，這是第一個大規模扶持短片創作者的計劃，希望YouTube能成為數碼領域向他們提供最大支持的地方。

YouTube 2020年推出短片功能Shorts

Youtube正面臨來自海外版抖音TikTok 的日益激烈競爭，YouTube 在 2020 年開始變陣，推出短片功能Shorts，影片最長1分鐘，每月吸引超過15億觀眾。

今年4月，YouTube 設立 1 億美元的基金，以吸引創作者製作短片，而新收入分享計劃旨在成為比該基金更大、更可持續的誘惑。今年上半年，Google 旗下YouTube 廣告銷售額為 142 億美元，按年增9%。

有外電引述髮型師出身的 YouTube 創作者 Kris Collins（用戶名稱：Kallmekris）稱讚 YouTube 為 Shorts 提供收益分享，認為其他平台專注於讓人們在15秒影片的成名，但 YouTube 採取了不同的方法，他們正在幫助創作者製作多種格式的東西。

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編輯：李哲毅