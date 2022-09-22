【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】六大馬最年輕最快香港跑手 屈景朗倫敦馬全力創佳績

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香港田徑總會早前表示11月20日舉辦的香港馬拉松因為仍未收到政府批准，在別無選擇情況下取消，不少已積極備戰的跑手都表示大失所望，其後田總宣佈計劃延至明年2月12日舉行。其實除了香港跑賽，大家也可考慮出戰海外比賽，12月初在新加坡舉辦的渣打馬拉松現正接受報名，大家可以留意。
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六大馬柆松一觸即發，柏林馬拉松率先於周日（25日）展開。在出入境限制逐步寬鬆下，不少香港跑手都視六大馬拉松為接下來的目標。香港長跑好手屈景朗，今個月先後在兩項山賽:香港山路錦標賽短距離賽事及XTE Race仲夏越野賽奪得冠軍，狀態大勇，他將於今個月底前往倫敦，準備挑戰他個人六大馬的最後一站:倫敦馬拉松。小弟在景朗出發之前先與他做個訪問，了解他的最後備戰情況。
景朗踏入20歲之齡就已挑戰全馬賽事，在其首馬:香港馬拉松跑出3小時11分的成績，他認為成績說不上很好，但當時沒有太大目標，比賽時亦沒有特別在意時間，之後才為自己定下sub3完賽（3小時內完成全馬全事）作為目標。
景朗在2017至2019年期間，已先後完成六大馬拉松的其中五個，成績優異，由2017年東京馬拉松的2小時40分27秒，到2019年紐約馬拉松的2小時29分49秒，當年並一口氣打破自己的半馬及全馬紀錄。他表示高興但不能滿足，因為滿意成績會阻止自己進步。問到今次倫敦馬目標，現年27歲的景朗表示會盡自己全力，以完賽為首要，希望成績對得起自己，成為六大馬香港最年輕及完賽時間最快的本地跑手。
完成挑戰六大馬後，景朗表示會繼續兩條腿走路，同時向馬拉松及長距離的山路比賽進發，並希望有資格參加國際超馬賽事，似乎我們可以期待景朗在不久的將來會參加UTMB比賽，繼續將香港跑手的名字帶進國際大型比賽舞台。
不是全職運動員的景朗，全馬及山賽跑出如此理想成績實在優異。他表示在備戰倫敦馬的最後一個月也是工作加練習，忙裡偷閒，加上今年極端炎熱天氣對訓練質素及計劃都有影響，所以要適時作出相應調整。他又指自己工作時段不定，經常要因應工作更改訓練計劃，有時更會透過通勤跑練習，善用交通時間來作跑步訓練。
工作以外時間兼任跑步教練的景朗，曾教授兒童及青少年跑步，他經常教導他們要堅忍不拔，面對挫折都不要放棄，從長跑磨練出鬥志及處事應有的正面態度，相信這亦是景朗鼓勵自己進步的方式。
至於有什麼貼士予希望跑步挑戰sub3的跑友，景朗建議大家要有足夠的訓練量，能夠在比賽時留前鬥後，特別是想日後挑戰香港馬拉松的跑友，因為在30公里後還要入西隧及上天橋，對於後段體能需求比較大。參賽者宜先計算好目標時間，計劃好分段時間再觀察數據，如果看到自己表現在計算範圍內，就盡量保持平均速度，等待直到離開西隧才加速方是比較保守及理想的跑法。
跑鞋推介方面，景朗情有獨鍾New Balance品牌，平時路跑練習喜愛穿上Fresh Foam X 1080 v12 或FuelCell Supercomp Trainer，而路跑比賽會穿上FuelCell RC Elite v2，至於山賽，景朗會選擇Fresh Foam X Hierro v7，覺得靈活之餘抓地力強，十分適合在山賽衝刺。
屈景朗六大馬拉松完成時間
|年份
|地點
|時間
|2017
|東京
|2:40:27
|2018
|柏林
|2:45:02
|2019
|波士頓
|2:38:53
|2019
|芝加哥
|2:34:48
|2019
|紐約
|2:29:49
|2022
|倫敦
|TBA
作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍
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欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？