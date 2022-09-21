  • 30°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德OASIS KAI TAK劈價210萬沽　業主2017年入市都要蝕

股樓投資 16:28 2022/09/21

分享：

分享：

二手市場再錄蝕讓買賣。利嘉閣地產林晉豪說，啟德OASIS KAI TAK 3座中層A室，實用面積544平方呎，兩房連儲物室間隔，外望啟德河景，原叫價1,450萬元放售，終減價210萬元，以1,240萬元易手，實用呎價約22,794元。值得留意的是，現時單位銀行估價約1,350萬元，即成交價比銀行估價低110萬元。

據悉，原業主於2017年以約1,276.6萬元向發展商買入上址，持貨5年，現帳面蝕約36.6萬元離場，若連入市稅款、賣出佣金，料實蝕近百萬元。

代理透露，買家心儀上址間隔實用，外望景觀開揚，加上啟德區發展愈見成熟，睇好區內後市發展，故議價後即拍板購入，而屋苑現時有約6個同類型放盤，入場費約1,350萬元起。 

延伸閱讀【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價 一房208萬有交易【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

同場加映【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

啟德 OASIS KAI TAK 利嘉閣 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主

下一篇文章

【聯儲局議息】聯儲局周四凌晨議息 利率貨期顯示 加息0.75厘機會逾8成 普徠仕：料聯儲局中長期加息至4厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【有相睇】將軍澳MONTEREY三房套連番減價求售　3年帳面蝕273萬
【有相睇】將軍澳MONTEREY三房套連番減價求售　3年帳面蝕273萬
【招聘會】本周四五勞工處中高齡就業招聘會　提供逾3,800個職位空缺　6成半職位無需相關工作經驗
【招聘會】本周四五勞工處中高齡就業招聘會　提供逾3,800個職位空缺　6成半職位無需相關工作經驗
【著數優惠】香港迪士尼推香港居民「雙重暢玩」優惠吸客 一票$759可入園兩次
【著數優惠】香港迪士尼推香港居民「雙重暢玩」優惠吸客 一票$759可入園兩次
得寶花園移民盤380萬易手　4年慘蝕69萬
得寶花園移民盤380萬易手　4年慘蝕69萬
【創業板】所羅門環球委任歌手區瑞強 為獨立非執行董事
【創業板】所羅門環球委任歌手區瑞強 為獨立非執行董事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款