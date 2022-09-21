【有相睇】啟德OASIS KAI TAK劈價210萬沽　業主2017年入市都要蝕

二手市場再錄蝕讓買賣。利嘉閣地產林晉豪說，啟德OASIS KAI TAK 3座中層A室，實用面積544平方呎，兩房連儲物室間隔，外望啟德河景，原叫價1,450萬元放售，終減價210萬元，以1,240萬元易手，實用呎價約22,794元。值得留意的是，現時單位銀行估價約1,350萬元，即成交價比銀行估價低110萬元。

據悉，原業主於2017年以約1,276.6萬元向發展商買入上址，持貨5年，現帳面蝕約36.6萬元離場，若連入市稅款、賣出佣金，料實蝕近百萬元。

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代理透露，買家心儀上址間隔實用，外望景觀開揚，加上啟德區發展愈見成熟，睇好區內後市發展，故議價後即拍板購入，而屋苑現時有約6個同類型放盤，入場費約1,350萬元起。

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