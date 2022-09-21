【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主

最新一期綠置居將於下周起開放申請，香港房屋委員會（房委會）周三（21日）宣布，新一期有意綠置居單位（「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2022」將於周四（22日）起派申請表格，並可於下周四（29日）至10月12日期間遞交申請表。

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是次「綠置居2022」推售以下三個發展項目，合共4,693個單位。

（1）粉嶺清濤苑776個單位，實用面積介乎約約277平方呎至約447平方呎;

（2）油塘高宏苑2,021個單位，實用面積介乎約185平方呎至約489平方呎;及

（3）馬鞍山錦柏苑1 896個單位，實用面積介乎約184平方呎至約473平方呎。

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以上單位將會以市價41折推售，建議售價介乎79萬至286萬港元，其中以馬鞍山錦柏苑的入場費最低，若成功購入樓價79萬元單位，首期只需支付約3.95萬元。

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按照現行定價機制，「綠置居」單位的折扣率會較上一次「居者有其屋計劃」（居屋）銷售計劃的折扣率高10%。根據「出售居屋單位2022」（「居屋2022」）的最終折扣率49%計算，「綠置居2022」新單位的售價按最終折扣率評定為市值折減59%（即評定市值的四一折）。有關最終平均售價及售價幅度載於附件。

「綠置居2022」的申請費用為250元。由明日（22日）開始，公眾可於房委會／房屋署指定網頁（www.housingauthority.gov.hk/gsh/2022）瀏覽或下載「綠置居2022」的申請表、申請須知及三個發展項目的售樓資料簡介。公眾亦可在辦公時間到位於觀塘建生廣場一樓的房委會綠置居售樓處、樂富房委會客戶服務中心、房委會轄下各屋邨辦事處及分區租約事務管理處、香港房屋協會（房協）轄下各出租屋邨辦事處及民政事務總署的民政諮詢中心索取上述的紙本文件。公眾前往上述辦事處前，請查看相關辦事處的開放時間。

房委會發言人說：「我們鼓勵申請者網上遞交申請（包括電子申請、電子支付及電子通知），但亦會繼續接受申請人親身遞交或郵寄紙本申請。」

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任何人士只能名列於是次銷售計劃的一份申請表內（不論紙本或網上申請），否則會被視作重複申請。如有重複申請，不論任何原因，所有申請一律作廢，已繳付的費用不會獲得退還，亦不能轉讓。有關詳情可參閱申請須知。

發言人說：「居住於房委會轄下公共屋邨或房協轄下出租屋邨的租戶若採用網上申請，所屬屋邨辦事處職員在收到申請者的網上申請後會聯絡他們，核實他們的住戶資料。申請者及所有年滿18歲或以上的家庭成員，需要簽署一份由所屬屋邨辦事處備妥的申請表格文本，並交回有關屋邨辦事處，以作跟進處理。」

不論網上或紙本申請，截止接受申請表時間俱為10月12日下午7時。在指定申請日期以外遞交的申請將不獲受理。房委會或房協轄下公屋或出租屋邨住戶如果以紙本提出申請，其申請表須交回所屬的屋邨辦事處。其他申請者亦可選擇郵寄或親身遞交紙本申請至綠置居售樓處。位於樂富房委會客戶服務中心的居屋售樓處不會接收「綠置居2022」的申請表。

「居屋2022」的有效綠表申請者，如已表明同意把其申請保留至房委會緊接推出的下一個資助出售單位銷售計劃，並符合是次銷售計劃的申請資格，他們將自動獲納入是次銷售計劃而不需要重新遞交申請或再次繳付申請費用。房委會已於「綠置居2022」申請期開始前，以書面形式通知有關申請者，其「居屋2022」的申請已獲得保留至「綠置居2022」，以及其「綠置居2022」的申請編號。若屬網上申請，有關通知亦已經通過電子郵件發送給申請者。如申請者再次遞交「綠置居2022」申請，會被視作重複申請。如有重複申請，不論任何原因，所有相關的申請一律作廢，已繳付的費用將不會獲得退還，亦不能轉讓。

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如有關申請者希望以一個與「居屋2022」不同的申請類別申請是次銷售計劃，而該申請類別會影響其選樓優先次序，他們便須於「綠置居2022」的申請期內通知房委會。此外，若他們在「居屋2022」已成功購得單位，其原來保留至是次銷售計劃的申請會被即時撤銷。

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發言人又指，房委會預計「綠置居2022」於今年第四季進行攪珠，並於2023年第一季開始按申請類別的優先次序邀請合資格申請者選樓。

綠置居售樓處將於9月22日至10月12日，每日上午8時至下午7時，展示三個綠置居發展項目標準單位的室內間格模型與虛擬短片、建築模型、展板及其他資料，供公眾參閱。有關資料亦會上載至上述的房委會／房屋署指定網頁。

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記者：陳詠妍