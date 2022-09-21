【澳門離境】乘金巴由澳門來港　免出示核酸陰性證明

澳門應變協調中心公布，今日(21日)起由澳門乘搭港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）前往香港，澳門不再要求出示核酸檢測陰性證明；但若透過「來港易」或「回港易」計劃入境香港，香港方面現時則要求持有採樣日後72小時內核酸檢測陰性證明。

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至於前往廣東省以外地方，若經澳門國際機場離境，擬前往之目的地如無更嚴格要求，只須持有包括採樣日的7天內核酸檢測陰性證明；若於本澳進行核酸檢測，出示之核酸檢測證明須為作通關用途者，以電子或紙本形式均可。

若是由澳門乘飛機前往中國內地各城市，當地現時的核酸檢測陰性證明要求是由24小時內至7天內不等，一般須為紙本證明，建議出發前應預先向航空公司確認。

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而由澳門乘飛機前往台灣地區或新加坡，因當地沒有對核酸檢測作出要求，故只須持有包括採樣日的7天內核酸檢測陰性證明即可。

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