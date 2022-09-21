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友邦傳洽購 菲律賓醫療服務商MediCard

股樓投資 16:46 2022/09/21

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外電報道，已於東南亞建立龐大業務的友邦保險(01299)，正就收購菲律賓醫療服務供應商MediCard Philipines Inc事宜展開深度磋商，藉以擴大東南亞業務。知情人士稱，友邦保險報價超過了一眾保險公司和投資基金，目前正和MediCard確定交易細節，並可能在未來幾周內達成協議。交易對這家菲律賓公司的估值可能超過3.5億美元，即約27.3億元。友邦及MediCard 都對傳聞不予置評。友邦全日收報71.3元跌0.4%。

【創業板】所羅門環球委任歌手區瑞強 為獨立非執行董事  詳情請看【下一頁

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

友邦在東南亞市場早具併購經驗。2015年，集團以17億美元即約130億元，收購ING馬來西亞業務，一躍而成當地最大壽險商之一。

另外，瑞信發表報告指，對於友邦保險而言，中國重新開放屬關鍵催化劑，宏觀環境繼續對內涵價值產生短期不利影響，但從長遠來看，公司將受惠於利率上升，認為投資者欣賞公司在動盪時期對股東價值的關注，該行維持其「優於大市」評級，惟目標價由97元下調至95元。

【內房危機】佳兆業旗下停工項目 傳獲債權人斥20億美元收購  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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