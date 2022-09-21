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【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價　一房208萬有交易

股樓投資 15:49 2022/09/21

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近期樓價持續下跌，就連二手公屋樓價亦有所回落，新近將軍澳寶林邨再錄低價成交，成交呎價再度跌穿6,000元。 

世紀21物業魏仕良說，寶林邨寶勤樓中層24室，實用面積348平方呎，一房間隔，設靚裝修，上月叫價220萬元放盤，終減價12萬元，以208萬元（未補地價）易手，實用呎價低見5,977元。代理透露，單位早前全屋裝修，內籠新淨。從相片可見，單位裝修新淨，可即買即住。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2005年5月以約14.2萬元購入上址，持貨17年，現在帳面賺約194萬元，物業期內升值近14倍。 

同場加映【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文 : 黃卓賢

公屋 寶林邨 將軍澳 世紀21 二手市場

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