【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價　一房208萬有交易

近期樓價持續下跌，就連二手公屋樓價亦有所回落，新近將軍澳寶林邨再錄低價成交，成交呎價再度跌穿6,000元。

世紀21物業魏仕良說，寶林邨寶勤樓中層24室，實用面積348平方呎，一房間隔，設靚裝修，上月叫價220萬元放盤，終減價12萬元，以208萬元（未補地價）易手，實用呎價低見5,977元。代理透露，單位早前全屋裝修，內籠新淨。從相片可見，單位裝修新淨，可即買即住。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

資料顯示，原業主於2005年5月以約14.2萬元購入上址，持貨17年，現在帳面賺約194萬元，物業期內升值近14倍。

同場加映【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

同場加映【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機