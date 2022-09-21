▲ 【財富管理】瑞士寶盛闖內地市場 斥逾千萬美元購GROW思睿部分股權

財富管理集團瑞士寶盛（Julius Baer）宣布，集團已成為內地資產管理公司GROW思睿集團的戰略投資者和業務合作夥伴，通過該合作，瑞士寶盛邁出進入中國國內市場的第一步。同時，GROW的客戶將受益於瑞士寶盛的全球投資經驗。

GROW於去年6月在上海成立，是一家總部設在中國的國內資產管理公司，專注投資中國市場。瑞士寶盛指，該公司在創新投資和建立市場領先的分銷平台方面擁有卓越往績。在瑞士寶盛對GROW逾千萬美元股權投資的支持下，雙方將共同建立一個分銷網絡，使GROW的國內客戶能夠通過合格境內有限合夥人（QDLP）投資瑞士寶盛的精選產品，而瑞士寶盛的全球客戶則能通過中國合作夥伴提供的合格境外機構投資者（QFII）產品，獲得中國本地的投資專長和資產。

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編輯：胡學能