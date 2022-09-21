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ACCA香港分會選出新理事會　安永祁詠儀任會長

Hot Talk 15:16 2022/09/21

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ACCA香港分會選出新理事會　安永祁詠儀任會長

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會公布，安永合夥人祁詠儀當選為2022／23年度ACCA香港分會會長。ACCA介紹，祁詠儀主力為上市公司和大型跨國企業提供審計及諮詢服務方面，擁有超過25年專業經驗，並專注於零售和消費品、酒店及餐飲業等領域，對首次公開募股、併購、企業重組及融資活動等擁有豐富經驗。

祁詠儀自2016年開始為ACCA香港分會理事會服務，曾擔任其週年晚宴/慈善專責小組召集人、會員會刊及通訊專責小組召集人、學生事務委員會聯席主席、以及專業發展事務委員會成員。

祁詠儀表示，在後疫情時代，經濟逐漸重回正軌，ACCA將有兩大重點工作，分別是「聯繫業界，加強培訓」以及「培育後進，投資未來」，特別關注年輕會員的發展，成立新委員會，提供交流平台，讓年輕會員可以分享經驗、互相學習，協助他們裝備自己，從而更好迎接未來挑戰。

她續指，在未來一年，ACCA將積極培訓會員邁向數碼化和ESG的數據驗證，讓他們作好準備，把握機遇，並為企業提供更高效、高質、高水平的服務。

另外，德勤香港國際稅務及企業並購服務合夥人傅振煌當選為ACCA香港分會副會長。

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編輯：麥德銘

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