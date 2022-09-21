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【iOS 16】蘋果提醒iOS 16鍵盤觸覺回饋功能　或影響iPhone電池續航力

科技 17:30 2022/09/21

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蘋果近日就在官網提醒用戶，若使用鍵盤觸覺回報功能，或會影響iPhone電池續航力。

蘋果（Apple）上周為iPhone用戶推出iOS 16更新，推出多項新功能，如自訂鎖屏界面、引入即時動態、退地等。另外還有鍵盤觸覺回饋功能，即用戶利用iPhone鍵盤在輸入時，會發出聲音或震動的方式。不過，蘋果近日就在官網提醒用戶，若使用鍵盤觸覺回報功能，或會影響iPhone電池續航力。

【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計

【iOS 16】蘋果新技術減碳足跡　iPhone將增設「清潔能源充電」功能

iOS 16的鍵盤觸覺回饋功能，主要是用戶輸入時，鍵盤會發出聲音或震動，讓用戶在打字時更有實感。雖然相關功能推出時，令不少果迷相當驚喜。但蘋果也提出其缺點，在網頁附註中，提醒用戶要小心新功能或會影響電池續航力。

至於鍵盤觸覺回報的開啟/關閉方式則如下：

1）打開「設定」並選擇「聲音與觸覺回饋」

2）按下「鍵盤回饋」

3）即可決定是否要開啟／關閉「聲音」與「觸覺回饋」

【iOS 16】iOS 16極速退地教學　打開iPhone相簿兩步完成

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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