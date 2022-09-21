【iOS 16】蘋果提醒iOS 16鍵盤觸覺回饋功能　或影響iPhone電池續航力

▲ 蘋果近日就在官網提醒用戶，若使用鍵盤觸覺回報功能，或會影響iPhone電池續航力。

蘋果（Apple）上周為iPhone用戶推出iOS 16更新，推出多項新功能，如自訂鎖屏界面、引入即時動態、退地等。另外還有鍵盤觸覺回饋功能，即用戶利用iPhone鍵盤在輸入時，會發出聲音或震動的方式。不過，蘋果近日就在官網提醒用戶，若使用鍵盤觸覺回報功能，或會影響iPhone電池續航力。

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iOS 16的鍵盤觸覺回饋功能，主要是用戶輸入時，鍵盤會發出聲音或震動，讓用戶在打字時更有實感。雖然相關功能推出時，令不少果迷相當驚喜。但蘋果也提出其缺點，在網頁附註中，提醒用戶要小心新功能或會影響電池續航力。

至於鍵盤觸覺回報的開啟/關閉方式則如下：

1）打開「設定」並選擇「聲音與觸覺回饋」

2）按下「鍵盤回饋」

3）即可決定是否要開啟／關閉「聲音」與「觸覺回饋」

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責任編輯：曾曉汶

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