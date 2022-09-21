▲ 【騰訊700】騰訊旗下微信支付接入近萬間新加坡小販攤位

騰訊 （00700） 旗下微信支付公布，在新加坡進一步拓展使用場景，並接入新加坡全島近萬家小販攤位，可與客戶透過微信支付輕鬆完成交易。微信支付目前可在68個國家和地區使用，支持全球26種貨幣的支付。

騰訊跌1.7%，報288.4元，曾低見287.6元，創2018年12月低。

公司指，在去年新冠疫情肆虐期間，新加坡政府主導的活動如「攤販數字化轉型計劃」 （Hawkers Go Digital ）積極協助逾1萬名小販攤主維持生計，令超過半數的新加坡小販開通全國統一的SGQR電子付費平台以及啟用微信支付。

微信支付國際業務總裁李培庫表示，希望這些舉措可以進一步幫助和鼓勵已經採用電子支付的小販充分運用微信生態獲得更多收益。公司的目標始終如一，即善用公司的技術以踐行對本地社區的社會責任，實踐騰訊「科技向善」的願景和使命。

另外，微信支付也向用戶推出「新加坡美食打卡」活動，助力「新加坡美食節」的舉行及新加坡美食佳餚文化的傳播。

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編輯：姚卓然