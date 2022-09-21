英國試行4天工作制收效 多數企業有意長期實行

英國早前推出企業4天工作制試行計劃，員工以8成工作時間賺取100%薪資。為期半年的計劃已過一半時間，數據指大多數參與公司的工作效率有維持或提高，有意長期實行4天工作制。

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超過70間英國公司6月起，參與半年的4天工作制試行。經過3個月試行後，73間公司中有41間回答中途問卷。當中約86%企業表示，有意在計劃完成後繼續4天工作制。多數公司指4天工作運行暢順，95%受訪企業稱工作效率至少維持，甚至有上升。

參與計劃的企業Waterwise董事總經理羅素（Nicci Russell）表示，開始執行時並不容易，但團隊已慢慢適應4天工作。羅素指多一天休息有助恢復精神，有益整體員工福祉，而且工作效率有提升。

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計劃負責人奧康納（Joe O'Connor）表示，多數公司反映順利過渡至4天工作，但有部分公司指仍需克服在上世紀維持至今的工作文化﹑系統及習慣。

試行計劃由多家非牟利組織﹑智庫﹑牛津大學﹑劍橋大學及美國波士頓學院合作，多達超過70間公司參與，涉及超過3,300員工。計劃以「100:80:100」模型為目標，即領取100%薪金，以80%工時達成100%生產力。

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責任編輯：吳漢培