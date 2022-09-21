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【大行報告】大摩調整中港焦點股名單、剔出一隻股份並加入太古　看好太古未來60日逾80%機會跑贏大市（附名單）

股市 15:24 2022/09/21

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【大行報告】大摩調整中港焦點股名單、剔出一隻股份並加入太古　看好太古未來60日逾80%機會跑贏大市（附名單）

摩根士丹利調整中港焦點股名單，剔走中石油 （00857） ，並加入太古 （00019） 。大摩預期，太古旗下飲料銷量下半年會回復正常化，而越南及柬埔寨的新併購將帶來貢獻，同時國泰航空 （00293） 每日「燒錢」金額已由去年上半年的10億元，回落至今年上半年的1億元，加上本港放寬防疫措施，均利好太古前景。

大摩：新興市場創有史以來最長熊市　10月或見「投降式拋售」？【下一頁】

大摩稱，行政長官李家超指，正積極考慮調整入境入士防疫措施，相信有助國泰航空的載客量及盈利，變相利好太古業績，故看好太古股價於未來60日逾80%機會跑贏大市。

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太古目標價潛在升幅約25%

大摩予太古「增持」評級，目標價75元，潛在升幅約25%。

分析料太古最壞時間已過、NAV折讓與長和差多少？【下一頁】

大摩續稱，雖然太古今年股價表現跑贏恒指47點子，但目前估值仍然吸引，預測市帳率僅0.32倍，今年股息率料5.4厘，而太古今年新的股息政策，相信可助未來派息更穩定。與此同時，太古早前宣布40億元回購計劃，而自8月19日以來，回購股份相當於日均成交量20%至30%。

基於全球經濟下行風險增加，大摩先行減持能源股套現獲利，並將能源股評級由「增持」降至「與市場同步」。

相關文章：【大行報告】大摩：寫字樓租金及零售租金正在築底　偏好兩隻會增加派息及進行回購的地產股

相關文章：【太古業績】白德利：香港解除隔離才能恢復國際金融中心活力　相信政府適時樓市撤辣、寫字樓租金末季或改善

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

編輯：陳韻妍

港股 投資推介 個股分析 市場動向 防疫措施 增持 目標價 國泰航空（00293） 航空 國泰航空

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