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【烏克蘭戰爭】普京宣布「部分動員」、反斥西方核勒索 　防長稱動員規模達30萬　油價金價轉升、俄羅斯股市即跌一成

宏觀解讀 15:05 2022/09/21

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【烏克蘭戰爭】普京宣布「部分動員」、反斥西方勒索俄羅斯 　油價金價止跌回升

俄羅斯今年2月以「特別軍事行動」名義揮軍入侵烏克蘭，近期烏克蘭在東北區域取回部分領土。俄羅斯總統普京今日（21日）發表電視講話稱，有必要做出緊急決定保護在「已解放土地」上的人民，已要求俄羅斯國防部即日「部分動員（partial mobilisation）」。

普京又反斥西方試圖以核武器勒索俄羅斯，揚言「將動用所有資源保護人民」，普京稱：

俄羅斯在領土完整受威脅時，將動用一切可用手段，這不是恐嚇。

那些試圖用核武器勒索我們的人應該知道，風向會轉向他們的方向。

普京在電話講話中又指，會在4個烏克蘭地區發起公投，表決是否支持加入俄羅斯。另外，俄羅斯防長表示，俄軍在「特別軍事行動」損失5937人，而在「部分動員」過程，俄軍將召集30萬預備役人員。

油價金價回升　俄羅斯股市開市即跌一成

普京最新表態被視為將行動升級，商品價格即時止跌回升，金價由日內低位每盎司1669.6美元回升至1682.6美元，紐約期油也回升1%至每桶85.43美元，布蘭特期油則報約91美元。

俄羅斯股市開市即轉弱，俄羅斯RTS指數跌超10%。歐洲股市跌幅輕微，德國DAX指數跌1%，英國富時100指數跌0.2%，法國CAC 40指數跌0.8%。

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