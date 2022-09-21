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【聯儲局議息】聯儲局周四凌晨議息 利率貨期顯示 加息0.75厘機會逾8成 普徠仕：料聯儲局中長期加息至4厘

股樓投資 16:09 2022/09/21

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聯儲局一連兩日議息，將於香港時間周四（22日）凌晨2時公布結果，據最新利率期貨顯示，加息0.75厘的機會率達82%，而加息1厘的機會率由早前30%回落至18%，換言之，聯邦基金利率將加至3至3.25厘。

另外，CNBC調查顯示，受訪者認為聯儲局本月將加息0.75厘，並預計將繼續加息，直到2023年3月達到4.26厘才見頂，較此前調查的預測高0.43厘左右。

延伸閱讀：大和料恒指18500點現技術支持   另推薦12隻首選股份【見下頁

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同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

普徠仕（T. RowePrice）美國經濟學家Blerina Uruci發表最新報告，同樣預期今晚聯儲局將會加息0.75厘。報告指，自業績公布限制期以來，市場價格已經反映基金利率上調75個基點的消息。在零售銷售/工業生產指數疲弱和密歇根大學下調長期通脹預期後，大幅加息至100個基點的可能性略有下降。

Uruci表示，在利率低於中性（介乎2-2.5厘之間）時「迅速」加息是合適的，但在利率受到限制、住屋和消費者支出減速的情況下，「具針對性的」加息會更為合適。 鑑於勞動力市場熾熱和通脹持續，暫停加息並不可行。

她又預計，聯邦基金利率於今年底將達3.75-4厘（即11及12月再合共加息0.75厘），屆時聯儲局將暫停加息，並在觀察 2023 年的經濟發展才作出反應，經濟將挺過難關，而能源和食品以外的價格壓力將會緩減，預計聯儲局或將利率維持在4厘左右。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

她認為，2023年可能出現以下三種情境，按可能性排列：

中性情境：終期利率於2023年保持在4厘附近：美國經濟挺過難關。經濟增長顯著放緩，低於潛在水平（即 1.5%-2.0%），通脹壓力緩解，失業率從當前水平上升不超過 1 個百分點。

升溫情境：終期利率於2023年上升至5厘：這種情況的關鍵是通脹居高不下，而勞動力市場趨於緊張。即使增長遠低於潛力水平，聯儲局仍被迫繼續加息。如果高工資通脹變得根深蒂固，而企業繼續將增加的成本轉嫁給消費者，這種情況的實現機率更高。這情境與中間情境之間，至少有100個基點的上漲空間。

降溫情境：聯儲局於2023年減息：美國經濟於明年初陷入衰退，失業率上升超過1個百分點；由於供應鏈及需求下降，通脹大幅放緩。聯儲局明瞭到用藥過猛，於是在下半年糾正路線，但不會立即向零利率方向前進。這情境與中間情境之間，約有100至 200 個基點的下行空間。

她認為中性情境仍然更有可能發生。儘管部分消費者價格將在未來幾個月作出調整，但通脹壓力揮之不去，而且勞動力市場仍然過熱，令利率仍需提高。儘管美國相對於世界其他地區處境仍然更佳，但它不能不顧歐洲和中國的情況而獨善其身，令利率的上升幅度受到一定限制。

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責任編輯：李兆明

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