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英4成患者未能預約牙醫服務 2成需自行拔牙

環球社會熱點 15:08 2022/09/21

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英國國民保健服務（NHS）牙醫短缺問題仍未解決，當地民眾仍難以預約牙醫服務。有民意調查發現，過去一年中有4成英國人未能預約牙醫服務，而當中2成更曾自行拔牙。英國在野黨批評，情況簡直是全國性醜聞，敦促政府推出援助計劃。

一郡NHS牙醫短缺 英國患者靠自己剝牙 【下一頁】

英國在野自由民主黨（Liberal Democrats）委託機構上月進行調查，訪問2,234人，結果發現由於NHS牙醫預約長期爆滿，過去一年中有4分1英國人未能成功預約。其中以倫敦及英格蘭西南部最高，未能預約比例達28%。

調查亦同時發現，當中21%更曾自行拔牙，3分1人更表示幾乎完全放棄預約。而自行拔牙的民眾則表示，曾用鉗或徒手拔出已變黑的牙齒，及用樹脂及強力膠水自製假牙等。

英國超額死亡較平均多近萬人 封城或是致命成因？ 【下一頁】

自由民主黨形容，結果簡直是全國性醜聞（national scandal），敦促政府推出NHS冬季援助計劃，包括招募更多牙醫等。英國牙科協會（British Dental Association）亦表示，政府必須提供更多支援，以防止維多利亞時期自行治療的恐怖情況重現。

調查結果和上月NHS官方數據吻合，當時數據亦指自新冠疫情以來，約3分2英國成年人未曾預約過牙醫。NHS牙科服務多年來一直短缺，但當地疫情復甦後情況已惡化。數千名NHS牙醫在疫情期間辭職，近期亦有分析發現，9成NHS牙醫已拒絕接收新患者。

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責任編輯：李俊儀

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