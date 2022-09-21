嘉里物流　以客為本　提供多元環球物流服務

獎項：專業服務—最佳環球物流服務品牌



嘉里物流聯網有限公司（下稱嘉里物流；股份代號0636.HK）總部設於香港，是一間以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際物流公司，辦事處遍布全球59個國家及地區。嘉里物流綜合物流北亞總裁劉健培認為憑着實踐企業核心價值「VOICE」，推動嘉里物流上下以精益求精的態度與客戶共同成長，成為深受客戶信賴的品牌。



「VOICE」代表創造價值（Value Creation）、開放思想（Openness）、堅守忠誠（Integrity）、竭盡所能（Commitment）、追求卓越（Excellence）。本着這些價值，嘉里物流不斷擴展環球網絡覆蓋、業務組合及深化行業專業知識，為超過40家全球百大品牌和多家財富500強企業提供端到端供應鏈解決方案。



深化行業知識 與客戶一同成長



要獲得客戶的信任，劉健培認為除了達到客戶的要求外，更要超越客戶所想。「我們積極深化各行業的專業知識，多年來一直與客戶共同成長。我們有不少合作逾20年的客戶，雙方在不同領域（如科技、可持續發展方面）攜手發掘新機遇，一起擴展業務。」嘉里物流為客戶提供高度量身訂制的解決方案，滿足不同行業的獨特需求，由時尚服飾、電子科技、食品飲料、醫藥，以至快消品、汽車和工業及物料科技等。



另外，嘉里物流亦為不少國際品牌及電商提供跨境電商物流服務，從供應鏈上游的採購，到供應鏈下游的「最後一里派送」均一應俱全。「嘉里物流的電商解決方案包括網站或平台代營運、C2C商貿（網紅方案）、自營銷售平台、二次銷售管理、跨境O2O渠道分銷，以及進口物流和多種貨幣支付平台方案等，務求滿足對微型訂單履行、清關和最後一里派送管理的殷切需求。」



積極應用自動化科技 提升供應鏈效率



自動化是嘉里物流營運中重要的一部分。2021年嘉里物流在食品及飲料業務引入了機械臂技術， 以提升分貨效率及準繩度，開創在香港冷凍鏈應用此技術的先河。「機械臂命名為『KOOLBotic』，可於低溫環境下處理大量需在較短時間內出貨的冷凍食品，更可持續作業20小時，並提升分貨效率達20%。KOOLBotic旨在結合人類與機械的合作，透過其禦寒能力以支援倉庫員工在對人體有害的寒冷環境長時間工作，從而保障員工的健康和安全。」

▲ 嘉里物流引入機械臂KOOLBotic以提升冷凍貨倉分貨效率及準繩度。

訂立淨零減排目標 推進可持續發展



近年，嘉里物流在可持續發展方面亦投入不少資源。劉健培表示：「嘉里物流承諾致力於2050年實現淨零排放。我們已將重點擴大至範圍3排放，以豐富嘉里物流的可持續發展披露和碳減排計劃。在今年5月嘉里物流更成為香港首家採用電動貨車的物流公司，目標在未來10年內將香港的車隊全部轉變為電動貨車。嘉里物流將繼續評估氣候風險、探索科學基礎減量目標並增加使用可再生能源，以達到嘉里物流的可持續發展目標。」

▲ 嘉里物流目標在未來10年內將香港的車隊全部轉變為電動貨車，以推動2050年淨零排放目標。

重視僱員培訓 建立人才儲備



企業的進步和發展離不開人才的支持。劉健培直言物流業是一個需要大量僱員的行業，嘉里物流重視本地及海外的招聘與培訓，積極建立人才儲備。以香港為例，自2001年開始招募管理培訓生（Management Trainee），在2010年更加設專才培訓生（Graduate Trainee）計劃，近年推出面向大學生的實習生計劃，和吸納各行業在職人士的見習管理人員（Management Associate）計劃，並成立Young Executives Academy（YEA）學院整合人才培訓。



他續指，「我們也有不少管理培訓生於完成計劃之後一直陪伴公司成長、發展，並升任成為高級管理層，帶領年青團隊繼續開拓新市場和業務。」



(特約)