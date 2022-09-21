【日本食品】日本產雞肉攻港拓出口　「純和雞」輸港出口量急增2倍

▲ 日本企業Nippon Ham由9月開始，將向香港出口自家品牌「櫻姬」的雞肉。（Nippon Ham官網截圖）

日本食品一直深受港人歡迎，本月將會再有日企攻港，主打來自北海道的雞肉，料於各大超市上架；並進一步擴展至其他亞洲市場。

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據日經中文網報道，日本企業Nippon Ham由9月開始，將向香港出口自家品牌「櫻姬」的雞肉。產品來自該企在北海道自家養雞場，據指透過改善飼料成份，令其雞肉的維他命E成份達普通雞肉的3倍，而且減輕了雞肉的腥味。

▲ 「櫻姬」雞肉來自該企在北海道自家養雞場。（Nippon Ham官網截圖）

價格更高 惟無阻港人購買意欲

Nippon Ham由2016年開始，已向香港出口雞肉，不過今次則首次以品牌形式出口雞肉產品，並於今年初在香港註冊「櫻姬」商標。該企瞄準日本雞肉在香港市場尤其受顧客青睞，日產雞腿肉有時甚至比巴西雞腿肉貴兩倍以上。

另一日本企業Nichirei Fresh亦由2013年開始，向香港的日式餐廳出口「純和雞」，即只有日本國產血統的雞。該企表示，來自香港的訂單量不斷增加，料今年的出口量更會高達去年的2倍。

香港進口額佔6成

日本的農業合作社「福榮組合」則由2017年開始在香港正式銷售以日本品種「博多土雞」。今年4至8月的出口量增加至去年同期的1.5倍。該企上月亦為加工廠引進用於小包裝的機器，希望提升超市的銷售業務。

2021年日本出口的雞肉（包含碎肉）為5301噸，其中6成出口到香港。截止到8月末，在獲得出口標準認證的日本國內處理設施中，有78個是負責香港出口，有69個則是針對越南出口。雖然有指日本雞肉的價格在越南市場仍是偏貴，但事實上香港以外的地區也有很大的發展潛力。

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責任編輯：葉泳珊