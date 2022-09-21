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【銀行股】東亞銀行設立共享空間BEAST　與逾70間本地初創開發項目

Hot Talk 14:01 2022/09/21

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東亞銀行 （00023） 設立共享空間BEAST，取名來自東亞銀行英文簡稱BEA與初創企業startups。BEAST位於觀塘東亞銀行中心，目的是推動該行與本地初創企業以及業界夥伴之間的創新和協作。

東亞銀行資訊科技部主管暨金融科技發展部主管梁兆恩指，BEAST是一個創新協作平台，至今已運作一年。BEAST涵蓋創新沙盒與免費共享空間，也涉及項目資金提供與涵接大灣區機遇等。

BEAST迄今與香港70多個本地初創企業，以及業界和金融科技界夥伴正在共同開發73個項目。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，相信初創企業能夠推動行業變革創新，改變傳統思維，並開創嶄新的商業模式。

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記者：余倩敏

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港股 東亞銀行（00023） 數碼轉型 可持續發展 銀行 Fintech
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