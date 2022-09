澳男自稱與哈里同被英國王室拋棄 老婆有一點似足梅根

一名英國出生的澳洲男子Simon早前聲稱,自己是英王查理斯三世與王后卡米拉的私生子。他最近再接受再訪問,認為自已與哈里王子是同路人,同被父親視為王室「害群之馬」。Simon特別介紹自己妻子是原住民,和哈里妻子梅根有很多共通點。

56歲的昆士蘭工程師Simon Charles Dorante-Day報稱,自己於1966年4月5日在英國樸茨茅夫(Portsmouth)出生,是查理斯三世(Charles III)與王后卡米拉(Queen Consort Camilla)的私生子,直至8個月大時被養祖父母收養,然後全家移居澳州至今。

Simon最近再接受當地媒體Channel Seven訪問,形容自己是被父親拋棄的孩子、與同父異母的弟弟哈里王子(Prince Harry)一樣,兩人同被王室視為「害群之馬」(black sheep of the royal family),認為哈里絕對能夠理解自己的困境。

Simon認為外界對哈里及梅根(Meghan Markle)的批評不公,坦言得知哈里不能著軍裝參加英女王葬禮時,讓他感到非常生氣。

Simon稱妻子Elvianna是原住民,與梅根一樣並非白人。因此他能理解,哈里因梅根受種族主義攻擊後所作出的情緒反應。Simon建議哈里放開心態,讓妻子暢所欲言反撃批評人士,不要讓外界看不起梅根。

Simon冀與哈里單獨交談,認為兩人肯定話題不絕。有機會遇到哈里夫婦的話,首要第一件事是與他們擁抱給予鼓勵支持。

育有一子一女的Simon慨嘆,每當看到兒子Liam或女兒Meriam時,腦海都會浮現英女王樣貌。Simon悲傷表示:

「惟有同自己講,呢個就係我生活。」

(It's my life. It's me explaining myself)

「但點解會發生我身上?」

( the question is why?)