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【日圓匯價】前日本財務省外匯主管：央行作匯率檢查後　可隨時進行外匯干預

Hot Talk 13:42 2022/09/21

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【日圓匯價】前日本財務省外匯主管：央行作匯率檢查後　可隨時進行外匯干預

美元走強下，日圓近期暴跌，逼近1美元兌145日圓關口，日本央行上周曾執行滙率檢查（rate check）。《彭博》報道，曾任日本財務省外滙主管的SBI金融經濟研究所理事山崎達雄（Tatsuo Yamasaki）表示，上周滙率檢查意味當局現可以隨時採取行動，「就算他們當時真的出手干預了，在我看來，全然不覺得意外」。

報道指，山崎所說的是日本央行提出檢查外滙市場價格，此舉有時是當局直接買入或賣出的一個先兆，是向投機者發出的強烈警告。事實上，日本央行在2003年和2004年間，進行規模達35萬億日圓的干預行動，冀遏止日圓升值。

山崎表示，假設日本在沒有美國直接支持下獨自採取外滙行動，也是自然的事，指從歷史而言，日本幾乎所有的干預行動都是單方面的。而由於央行已作滙率檢查，他認為進行干預已經無障礙。「若幾天內出現5日圓甚至更大幅度的波動，我認為是時候向公眾真正表明日本政府不會容許這種投機性波動。」

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編輯：胡學能

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