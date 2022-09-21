【中國清零】中國歐盟商會：中國國門緊閉、考慮轉陣地歐企數目新高　外交部：中國防疫最經濟

▲ 【中國清零】中國歐盟商會：中國國門緊閉 投資目的地的地位正在削弱

中國歐盟商會（European Chamber）警告，歐洲企業對中國逐漸失去信心，歐盟對華投資正在下跌，認為受累於中國市場可預測性降低。商會主席伍德克（Joerg Wuttke）在最新《歐盟企業在中國建議書》致辭指，當世界其他地區已基本恢復疫情前「常態」，中國遲遲不開國門，錯過向海外投資者展現市場潛在的契機，令有意將既有投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。

報告提及歐盟企業在華面對5大困難，包括：1）國有企業改革停滯不前，政策制定經常「一刀切」；2）疫情防控政策不夠靈活，執行不一致；3）多樣性降低，外籍人士加速離開中國，交流機會減少，增加誤解風險；4）商業的政治化色彩日漸濃厚；5）供應鏈戰略正變。

商會發表報告指出，中國應避免反覆無常的政策轉變，深化與歐盟的合作，並增加國際航班。商會仍然希望在下月16日中共二十大召開之後，中國能夠放鬆入境隔離限制。

外交部：中國的防疫措施是最經濟

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會回應相關提問卻稱，如果要算總賬的話，中國的防疫措施是最經濟的，效果也是最好。

對於報告提及受累於企業高層難以到中國實地考察，令歐盟企業佔中國外商直接投資比例持續下跌，汪文斌稱，以首8個月的外國對華投資數據，將會發現在對華投資增長最快的國家裏，歐洲國家也位列其中。在

他續指，新冠肺炎疫情仍然持續蔓延，世界經濟陷入嚴重衰退的背景下，中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，為各國企業在華經營提供有力保障。他又希望，包括歐方在內的有關各方，能夠為中國企業赴海外投資和發展提供開放、透明、非歧視的營商環境。

歐盟商會：中國聲音「虛化」 讓全世界越來越不了解

歐盟商會主席伍德克在報告形容，過去一年中國和世界其他國家之間出現鮮明的對比，在其他國家仍然致力於全球化之際，中國繼續把焦點放在國內。他續稱：

世界與群體免疫共存，而中國則是要等到世界擺脫Omicron，當然這是不太可能的。 中國的聲音幾乎完全「虛化」，這勢必會讓全世界越來越不了解這個偉大的國家。

伍德克又提及台海局勢，形容俄羅斯入侵烏克蘭引發企業思考：「中國是否會對台灣地區採取類似行動，而這又將對公司的全球業務產生什麼影響？」商會期望，歐盟和中國共同努力，緩和台灣問題緊張局勢。

歐盟商會又指，儘管歐盟企業在中國面臨巨大困難，但是仍願與中國風雨同舟，共同改善商業環境，在《建議書》中提到的967項建設性建議可見一斑，倡議中國政府為應對經濟逆風和地緣政治緊張局勢，重拾實幹精神，回歸改革道路。

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編輯：麥德銘